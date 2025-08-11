Σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος – Χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 11/8 στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με μία γυναίκα να ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις της.

Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, με την άτυχη γυναίκα να ανασύρεται από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις της.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε μία γυναίκα, από Ε.Ι.Χ. όχημα και παρελήφθη από #ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., συνεπεία τροχαίου, επί της λεωφόρου Ποσειδώνος του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Στη συνέχεια, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Κυριακή 10/8 το μεσημέρι σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με έναν οδηγό αυτοκινήτου να προσκρούει σε τοίχο στο τούνελ.