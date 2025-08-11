Σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος – Χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα
Ανασύρθηκε από την Πυροσβεστική
Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 11/8 στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με μία γυναίκα να ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις της.
Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, με την άτυχη γυναίκα να ανασύρεται από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις της.
Στη συνέχεια, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.
Υπενθυμίζεται ότι χθες Κυριακή 10/8 το μεσημέρι σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με έναν οδηγό αυτοκινήτου να προσκρούει σε τοίχο στο τούνελ.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις