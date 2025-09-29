Τέμπη: Ο Παύλος Ασλανίδης ζητά εκταφή του γιου του Δημήτρη για περαιτέρω εξετάσεις

Ο Παύλος Ασλανίδης υπέβαλε εκ νέου αίτημα στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, Αικατερίνη Παπαϊωάννου, ζητώντας την εκταφή και τη διενέργεια όλων των απαραίτητων βιοχημικών εξετάσεων για τα αίτια θανάτου του γιου του, Δημήτρη, ενός εκ των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Το αίτημα επανέρχεται παρά τη σύμφωνη γνώμη της προέδρου Εφετών, που είχε κρίνει προηγουμένως ότι δεν απαιτούνται συμπληρωματικές ανακριτικές ενέργειες, με τον Παύλο Ασλανίδη να περιμένει τώρα νέα κρίση της Δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω του δικηγόρου του, Γιάννη Μαντζουράνη, είχε ήδη υποβληθεί αίτημα για εκταφή και ταυτοποίηση «ορφανών» τεμαχίων που είχαν ταφεί στον τάφο του παιδιού του. Η υπόθεση προχωρά εν όψει του προσδιορισμού της δίκης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, με την εισαγγελία να έχει ήδη δώσει παραγγελία για εκταφή, ώστε να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του θύματος.

Η επανέναρξη του αιτήματος δείχνει την επιμονή της οικογένειας να μάθει όλη την αλήθεια για τις συνθήκες θανάτου του Δημήτρη, ενώ παράλληλα αναδεικνύει πόσο επίπονη παραμένει η διαδικασία για τα θύματα και τις οικογένειές τους, χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα.

Πιο αναλυτικά, ο Παύλος Ασλανίδης υποβάλλει αίτημα προς την εισαγγελική λειτουργό «να παραγγείλετε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή των τεμαχίων της σορού του πολυαγαπημένου μου υιού Δημήτρη, και τη διενέργεια επ’ αυτών όλων των απαραίτητων βιοχημικών εξετάσεων ώστε να διακριβωθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό το τι προκάλεσε το θάνατο του, αλλά και να ταυτοποιηθούν 5 “ορφανά” τεμάχια που δεν συνοδεύονται από Έκθεση Ταυτοποίησης (DNS) και ερρίφθησαν στο φέρετρο του γιου μου».