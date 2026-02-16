Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Εντολή για εκταφή 9 σορών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας

Η διορία που δίνει η απόφαση

Τέμπη: Εντολή για εκταφή 9 σορών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας
DEBATER NEWSROOM

Την εντολή για την εκταφή εννέα σορών, θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών έδωσε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας.

Συγκεκριμένα, η κ. Παπαϊωάννου έδωσε παραγγελία να γίνουν οι εκταφές μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Με αυτή την απόφαση δίνει προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές, να κάνουν γνωστά τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις αλλά και το χρονικό περιθώριο των δυο ημερών για να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί.

