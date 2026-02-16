Τέμπη: Εντολή για εκταφή 9 σορών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας

Την εντολή για την εκταφή εννέα σορών, θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών έδωσε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας.

Συγκεκριμένα, η κ. Παπαϊωάννου έδωσε παραγγελία να γίνουν οι εκταφές μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με αυτή την απόφαση δίνει προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές, να κάνουν γνωστά τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις αλλά και το χρονικό περιθώριο των δυο ημερών για να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί.