Τελευταία ευκαιρία για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι και τα “τσουχτερά” πρόστιμα

Λήγει σήμερα Δευτέρα 22/6 η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπέδων και από αύριο Τρίτη αρχίζουν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα.

Έως το πρωί της Παρασκευής 19/6, οι δηλώσεις που είχαν υποβληθεί ανέρχονταν σε περίπου τις 610.000, ενώ σημειώνεται πως η υποχρέωση διατήρησης της καθαριότητας δεν σταματά με την υποβολή της δήλωσης, αλλά ισχύει καθ’όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, έως τέλη Οκτωβρίου.

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Οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπέδων έχουν περιθώριο έως σήμερα Δευτέρα 22/6 να προβούν στον καθαρισμό των οικοπέδων τους.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών οι πολίτες θα πρέπει να δηλώσουν τους καθαρισμούς των οικοπέδων τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, https://akatharista.apps.gov.gr . Επίσης, προβλέπεται δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας.

Όπως είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, από την Τρίτη 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. «Θα πρέπει να έχουν τελειώσει και από την Τρίτη μπαίνουμε για τους ελέγχους» τόνισε.

Όπως είπε, οι υπηρεσίες θα επιθεωρήσουν τις περιοχές ευθύνης τους, «θα περιδιαβούν όλους τους δρόμους και θα δούνε πού είναι τα ακαθάριστα», ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες επιβολής προστίμων και καθαρισμού όπου απαιτείται.

Ο ίδιος κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση επισημαίνοντας ότι η απόφαση είχε ληφθεί βάσει των εισηγήσεων της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. «Η παράταση έχει δοθεί. Κλείνει το περιθώριο στις 22 του μήνα. Δεν μπορεί να δοθεί άλλη παράταση, γιατί η κλιματική κρίση δεν μας δίνει παράταση», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στα πρόστιμα και τις κυρώσεις, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, προβλέπονται τα εξής:

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Για μη υποβολή δήλωσης:

500 ευρώ, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης

100 ευρώ, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση

Για μη καθαρισμό οικοπέδου/ακάλυπτου χώρου σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο 2.000 ευρώ

Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον δήμο με καταλογισμό δαπάνης

Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης (φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ)

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Υπενθυμίζεται ότι οι απαιτούμενες εργασίες για τον καθαρισμό των οικοπέδων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Απομάκρυνση ξηρής βλάστησης και φυτικών υπολειμμάτων

Κλάδεμα δέντρων και αραίωση θάμνων

Συλλογή και μεταφορά υλικών καθαρισμού

Απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών και απορριμμάτων

Διατήρηση χαμηλού φορτίου καύσιμης ύλης καθ’ όλη την περίοδο υψηλού κινδύνου