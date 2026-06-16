Πότε λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Τα πρόστιμα και όσα πρέπει να γνωρίζετε

Παράταση για επτά ημέρες πήρε ο υποχρεωτικός καθαρισμός ακαθάριστων οικοπέδων και η υποβολή της σχετικής δήλωσης στην πλατφόρμα του gov.gr.

Η νέα προθεσμία για τις αιτήσεις είναι μέχρι τις 22 Ιουνίου, ενώ η υποχρέωση καθαρισμού του εκάστοτε οικοπέδου ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, έως τα τέλη Οκτωβρίου.

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Η ρύθμιση αφορά χιλιάδες ιδιοκτησίες σε όλη τη χώρα, οι οποίες υποχρεούνται κάθε χρόνο, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, να προχωρούν σε καθαρισμό των οικοπέδων τους από ξερά χόρτα, κλαδιά και εύφλεκτα υλικά, αλλά και να δηλώνουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην ειδική πλατφόρμα του gov.gr.

Σύμφωνα με σχετική Πυροσβεστική Διάταξη υπόχρεοι για τον καθαρισμό οικοπέδων τους είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε:

α) περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

β) περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

γ) εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περ (α) και (β) κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και

δ) εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας θα πρέπει να προχωρήσουν στον καθαρισμό των παραπάνω χώρων κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 30η Απριλίου ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, οφείλουν να διατηρούν τα οικόπεδα τους καθαρά για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Υπενθυμίζεται ότι ο απαιτούμενος καθαρισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι ή φυτευμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτιρίων, πολυκατοικιών κλπ των περιοχών και εκτάσεων που αναφέρονται παραπάνω.

Υλοτομία και απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται άμεσα σε επαφή με κτίσμα.

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Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

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Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους

Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

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Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Τα πρόστιμα

Τα πρόστιμα που έρχονται με την μη συμμόρφωση για τον καθαρισμό των οικοπέδων είναι τσουχτερά. Πρόστιμο 500 ευρώ θα υποβληθεί στους πολίτες που δεν προχώρησαν στον καθαρισμό και δεν έκαναν την δήλωση.

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Χρηματικό πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όλους όσοι έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό, αλλά δεν έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση.

Η ψευδής δήλωση στοιχείων στην πλατφόρμα τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών.

Σε περιπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής, λόγω ηλικίας, αναπηρίας, ανωτέρας βίας ή άλλης αντικειμενικής δυσκολίας, η δήλωση μπορεί να κατατεθεί σε ΚΕΠ ή στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Εάν διαπιστωθεί ότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση καθαρισμού και συντήρησης του οικοπέδου κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ο Δήμος μπορεί να επιβάλει πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ.