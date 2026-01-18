Ταΰγετος: Τέσσερις τραυματίες ορειβάτες από τον εγκλωβισμό – Δύο μεταφέρονται με φορεία

Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού για την ομάδα των ορειβατών που έχει εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο, κοντά στην κορυφή «Προφήτης Ηλίας», στον Ταΰγετο.

Όπως γνωστοποίησε η Πυροσβεστική, γύρω στις 13:00 η Υπηρεσία ειδοποιήθηκε για μία ομάδα οκτώ ορειβατών σε δυσπρόσιτο και δύσβατο σημείο κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία, η οποία ξεπερνάει τα 2.000 μέτρα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ -ΜΠΕ, υπάρχει επικοινωνία με την ορειβατική ομάδα και τον επικεφαλής της, ο οποίος, όπως έχει «μεταφέρει» στις πυροσβεστικές δυνάμεις, τέσσερα μέλη της (ομάδας) έχουν τραυματιστεί.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι τραυματίες ανέρχονται σε τέσσερα άτομα, τρεις άνδρες και μία γυναίκα. Οι δύο εξ αυτών μεταφέρονται με φορεία στο κοντινό καταφύγιο, όπου θα παραληφθούν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο της περιοχής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι για άγνωστες συνθήκες μέχρι στιγμής, γλίστρησε μέλος της ομάδας και επειδή ήταν δεμένοι μεταξύ τους, συμπαρέσυρε και τους υπόλοιπους και κατέληξαν σε χαράδρα.

Νωρίτερα επιχειρήθηκε η προσέγγισή τους από αέρος, ωστόσο η προσπάθεια δεν κατέστη δυνατή εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή. Για τον απεγκλωβισμό τους έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 41 πυροσβέστες, με τη συνδρομή των ορειβατικών ομάδων της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και της ομάδας ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ.