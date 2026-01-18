Ταΰγετος: Αγωνία στα 2.000 μέτρα για τον απεγκλωβισμό οκτώ ορειβατών – Τέσσερις τραυματίες

Βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού της ομάδας των ορειβατών από δύσβατο σημείο, κοντά στη κορυφή «Προφήτης Ηλίας», στον Ταΰγετο.

Βάση όσων έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, γύρω στις 13:00 η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για ομάδα 8 ορειβατών σε δυσπρόσιτο και δύσβατο σημείο κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία στον ω, η οποία ξεπερνάει τα 2.000 μέτρα.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπάρχει επικοινωνία με την ορειβατική ομάδα και τον επικεφαλής της, ο οποίος, όπως έχει «μεταφέρει» στις πυροσβεστικές δυνάμεις, τέσσερα μέλη της (ομάδας) έχουν τραυματιστεί και χρήζουν αεροδιακομιδής.

Κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο το ΕΚΣΕΔ, το οποίο λόγω αέρα δεν κατάφερε να φτάσει τους ορειβάτες. Στο σημείο σπεύδουν επίγειες δυνάμεις.

Για την επιχείρηση απεγκλωβισμού έχουν κινητοποιηθεί 41 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, την 9η ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου, ενώ μεταβαίνει ένα ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ.