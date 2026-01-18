Ταΰγετος: Αγνοούνται οκτώ ορειβάτες σε ύψος 2.400 μέτρων – Γλίστρησαν κι έπεσαν σε χαράδρα, πληροφορίες για τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει από το πρωί της Κυριακής (18.01) στον Ταΰγετο για τον εντοπισμό οκτώ ορειβατών που αγνοούνται σε ύψος 2.400 μέτρων.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, οι ορειβάτες επικοινώνησαν με την Πυροσβεστική περίπου στις 13:00 ενημερώνοντας πως αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα σε ορεινή περιοχή, καθώς, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκεςμ γλίστρησαν και κατέληξαν σε χαράδρα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 41 πυροσβέστες να σπεύδουν στο σημείο, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και ομάδες της ΕΜΟΔΕ και της ΕΜΑΚ. Οι ορειβάτες έχουν εντοπιστεί, ωστόσο η πρόσβαση στο σημείο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του ανάγλυφου της περιοχής. Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ομάδας ορειβατών από δύσβατο σημείο, πλησίον της κορυφής Προφήτης Ηλίας, στον #Ταΰγετος.

Κινητοποιήθηκαν 41 #πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης #ΕΜΑΚ, την 9η #ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (#drone) Πελοποννήσου, ενώ…— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 18, 2026

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχουν ένας έως δύο τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρονται από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σε ασφαλέστερο σημείο, καθώς δεν είναι δυνατή η άμεση προσέγγιση των σωστικών δυνάμεων στο ακριβές σημείο όπου βρίσκονταν.

Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η συνδρομή ελικοπτέρου, το οποίο αναμένεται να απογειωθεί προκειμένου να πραγματοποιηθεί αεροδιακομιδή, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.