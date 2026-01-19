Ταΰγετος: «Ο καθένας παίρνει τα ρίσκα του – Χτυπήσαμε αλλά συνεχίσαμε», ανέφερε ένας από τους τραυματισμένους ορειβάτες

Τυχεροί στάθηκαν οι οκτώ ορειβάτες οι οποίοι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε χιονισμένη πλαγιά του Ταΰγετου, οι οποίοι οποίοι έπεσαν και παγιδεύτηκαν με 4 από αυτούς να έχουν τραυματιστεί.

Πιθανολογείται ότι ίσως πάρουν εξιτήριο και μέσα στην ημέρα οι οκτώ ορειβάτες. Στην εκπομπή Live News μίλησε ο ένας από τους τέσσερις που τραυματίστηκαν σχετικά με την περιπέτεια που έζησαν, λέγοντας ότι στάθηκαν όλοι τους τυχεροί, ενώ πρόσθεσε ότι είχαν τον αναγκαίο εξοπλισμό για την ανάβαση και είχαν πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Το περιστατικό έγινε χθες, Κυριακή (18/01), στις 13:00, όταν ένας από τους ορειβάτες κατά τη διάρκεια της ανάβασης γλίστρησε και παρέσυρε και τους υπόλοιπους.

«Ό,τι επιλέγει ο καθένας να κάνει, παίρνει και τα ρίσκα του. Ξέραμε πού πηγαίναμε. Είχαμε τις γνώσεις, είχαμε τον εξοπλισμό», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Η περιοχή είναι όπως είναι ένα χειμερινό βουνό με το χιόνι του, τον πάγο του. Εμείς ήμασταν τυχεροί. Δεν εγκλωβιστήκαμε κατά μία έννοια. Πέσαμε. Χτυπήσαμε όσο χτυπήσαμε. Μετά σηκωθήκαμε, προχωρούσαμε. Περιμέναμε το ελικόπτερο εκεί 1,5 ώρα, δεν σταμάτησε ποτέ. Δεν μπόρεσε ο άνθρωπος, όπως λέει, να προσεγγίσει».

Οι τέσσερις τραυματισμένοι ορειβάτες κρίθηκε απαραίτητο να απεγκλωβιστούν με ελικόπτερο. Σε πλάνα καταγράφεται η παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ στη συνέχεια μεταφέρονται με φορείο, καθώς έφεραν τραύματα στα κάτω άκρα.

Για τον σκοπό αυτό κινητοποιήθηκε άμεσα ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το οποίο ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να προσεγγίσει το σημείο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

«Πιο πολύ για το θεαθήναι ήρθε το ελικόπτερο και μετά συνεχίσαμε μόνοι μας να κατέβουμε. Κατεβήκαμε το μισό βουνό και ήρθαν και μας βοήθησαν και τα παιδιά από το 112, της ΕΜΑΚ μετά. Μια χαρά ήμασταν, απλά το θέμα ήταν το κρύο. Άμα μέναμε πάνω(στο βουνό) θα μας ‘’κλαίγανε’’», τόνισε ο ορειβάτης.

Ο εκπαιδευτής της ομάδας, είπε ότι το ατύχημα που λίγο έλειψε να στοιχίσει ζωές, σημειώθηκε σε ένα σημείο παγωμένο. «Με σχοινί ήταν. Ήταν ένα σημείο περίεργο που ήταν παγωμένο και για αυτό συνέβη εκεί. Ήταν εκεί που δεν έπρεπε να συμβεί. Δεν ήταν αναρρίχηση. Περπάτημα ήταν».

Όπως ανέφερε, ο ορειβάτης που γλίστρησε παρέσυρε και τους υπόλοιπους που ήταν πίσω του και δεν μπόρεσαν να τον συγκρατήσουν: «Περπάτημα ήταν και απλά ήταν πολύ παγωμένο το συγκεκριμένο σημείο και γλίστρησε κάποιος και παρέσυρε τους άλλους και δεν μπόρεσαν οι άλλοι να συγκρατήσουν την πτώση».

«Ήταν μαζί και οι εκπαιδευτές»

Οι ορειβάτες παρέμειναν στο σημείο «Πόρτες», σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή κοντά στην κορυφή «Προφήτης Ηλίας», έως ότου φτάσουν οι δυνάμεις διάσωσης. Ακολούθως, οι τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο για εξετάσεις, ενώ σήμερα αναμένεται να λάβουν εξιτήριο.

Στην επιχείρηση διάσωσης έλαβαν μέρος 41 πυροσβέστες, με τη συνδρομή των ορειβατικών ομάδων της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, καθώς και εθελοντών.

Σύμφωνα με τον Χρήστο Μπελογιάννη, ο οποίος είναι οδηγός βουνού, στην ορειβατική ομάδα υπήρχαν και εκπαιδευτές: «Μαζί ήταν και εκπαιδευτές. Οι συνθήκες ήταν ιδανικές για να κάνουν αυτό το ορειβατικό μάθημα».

Οι 4 ορειβάτες που τραυματίστηκαν είναι καλά στην υγεία τους και προσπαθούν να αφήσουν πίσω τα όσα έζησαν στον Ταΰγετο. Η ορειβασία για εκείνους είναι τρόπος ζωής και είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις αναβάσεις όσο το δυνατόν πιο σύντομα.