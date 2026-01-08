Ταξί: 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες στον ορίζοντα – Τι ζητούν και τι απαντά ο Κυρανάκης

Τα ταξί προχωρούν σε νέες επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις από την προσεχή Τρίτη (13/01).

Σήμερα συνεδριάζει ο ΣΑΤΑ και όπως αναφέρει ο Θύμιος Λυμπερόπουλος έχουν ήδη αποφασίσει να πάνε σε διαδοχικές 48ωρες κινητοποιήσεις, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και απεργία διαρκείας.

Οι οδηγοί ταξί δήλωσαν ότι ακόμη δεν έχουν πάρει απαντήσεις στα αιτήματα τους για την ηλεκτροκίνηση, τις λεωφορειολωρίδες και τον ανταγωνισμό με πολυεθνικές εταιρείες.

«Ο κ. Κυρανάκης μάς έχει επιβάλει να πάμε σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κάτι πρωτοφανές για όλη την Ευρώπη. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα χωρίς να υπάρχει υποδομή στη χώρα. 31 φορτιστές υπάρχουν αυτή τη στιγμή και το κόστος του ρεύματος είναι στο 0,65 λεπτά, δηλαδή στοιχίζει στον ταξιτζή 14 λεπτά το χιλιόμετρο, το πετρέλαιο στοιχίζει 8 λεπτά και το φυσικό αέριο 6 λεπτά. Η κυβέρνηση φταίει, γιατί η κυβέρνηση έβγαλε απόφαση να επιβάλει στα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που έχουν το χειρότερο κυκλοφοριακό και δεν αντέχει η μπαταρία του αυτοκινήτου να δουλέψει» δήλωσε ο κ. Λυμπερόπουλος στα Παραπολιτικά FM.

Κυρανάκης: Από το 2021 τρέχει ο νόμος για τα ηλεκτροκίνητα

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης απαντώντας στα σχόλα του Θύμιου Λυμπερόπουλου είπε ότι η νομοθεσία για την ηλεκτροκίνηση τρέχει από το 2021.

«Ήδη αρκετοί ιδιοκτήτες ταξί έχουν αλλάξει τα οχήματά τους και παίρνουν ηλεκτροκίνητα, τα οποία έχουν πολύ λιγότερα έξοδα. Ο νόμος του ’21, ο οποίος ξεκίνησε να εφαρμόζεται από 01/01, λέει ότι όσων λήγουν οι άδειες των οχημάτων τους πρέπει τα καινούργια τους οχήματα να είναι ηλεκτροκίνητα. Από τις 29.000 άδειες που υπάρχουν πανελλαδικά για φέτος είναι περίπου 250, δηλαδή λιγότερο από 1%. Σε αυτό όμως θα δώσουμε κάποιες εξαιρέσεις, θα δώσουμε ένα χρονικό περιθώριο σε ανθρώπους που είναι κοντά στη σύνταξη, γιατί θα ήταν παράλογο άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά στη σύνταξη να αναγκαστούν να δώσουν τόσα χρήματα για να αγοράσουν ένα καινούργιο ταξί ηλεκτρικό, και άρα θα πάρουν ένα χρονικό περιθώριο για να μην ισχύσει για αυτούς η υποχρέωση» ανέφερε, προσθέτοντας στην κατηγορία των εξαιρέσεων και όσους έχουν υποστεί ζημιά από τροχαία ατυχήματα.

Όσον αφορά τις υποδομές για φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, απάντησε πως «έχουμε 10.000 δημόσια σημεία φόρτισης στην Ελλάδα χωρίς τα ιδιωτικά και περίπου 30.000 ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, δηλαδή είναι περίπου 3 αυτοκίνητα για έναν φορτιστή. Είναι πολύ καλή αναλογία. Συν ότι θα πάμε να κάνουμε κάποιες υποδομές σε πιάτσες ταξί, για να εξυπηρετηθούν οι οδηγοί οι οποίοι έχουν ηλεκτροκίνητα. Αυτό δεν το κάνουμε επειδή υπάρχει κάποια υποχρέωση από την Ευρώπη, το κάνουμε γιατί θέλουμε τα παιδιά μας να αναπνέουν οξυγόνο και καθαρό αέρα. Φυσικά, δεν κάνουμε μόνο αυτό, απλά αυτός ο κλάδος διαμαρτύρεται».

Επίσης ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε και στο κυκλοφοριακό και το πρόβλημα με τη συμφόρηση στον Κηφισό, σημειώνοντας ότι έχει προτείνει να υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων κατά την ώρα αιχμής (7-10 το πρωί).

«Είμαστε σε διάλογο με τον κλάδο. Κατ’ αρχάς, ολοκληρώσαμε μια σειρά από πτήσεις με drones για να μετρήσουμε την επιβάρυνση. Η επιβάρυνση αυτές τις ώρες είναι περίπου 20%, η οποία είναι πολύ μεγάλη, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη την κατάταξη του Λεκανοπεδίου της Αττικής σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Κάναμε μια μέτρηση, στην οποία μετρήσαμε το μήκος και το πλάτος του οδικού δικτύου με την έννοια του πόσα οχήματα μπορούν να χωρέσουν για κίνηση και για παρκάρισμα».

Ακόμη, αποκάλυψε πως για τις εμπορευματικές μεταφορές υπάρχει σχέδιο να δημιουργηθεί ένας «οδικός άξονας μεταξύ Ελευσίνας και Θήβας, άρα όλα τα φορτηγά τα οποία πάνε ή έρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα και πάνε στα logistics centers του Θριάσιου και όλης της περιοχής, αντί να επιβαρύνουν τον Κηφισό, θα πηγαίνουν από εκεί».

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης σημείωσε πως αυτό είναι μια «μακροπρόθεσμη λύση» και θα υποβληθεί αίτημα για χρηματοδότηση από την ΕΕ.