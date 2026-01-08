Αγρότες: Αποδέχονται την πρόσκληση για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη – Ανοίγουν αύριο οι δρόμοι με τα τρακτέρ στην άκρη

Μετά από κινητοποιήσεις που διαρκούν περισσότερο από έναν μήνα, οι αγρότες φαίνεται να αποδέχονται την πρόσκληση του Μεγάρου Μαξίμου για διάλογο με την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα σημεία των μπλόκων, ωστόσο οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια, με αντικείμενο τον καθορισμό της επιτροπής που θα μεταβεί στην Αθήνα για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη (13.01) στις 18.00 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είχε προαναγγείλει τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των αγροτών, η οποία έχει οριστεί για την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία οι αγροτικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται, μία ημέρα μετά την εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων στήριξης για γεωργούς και κτηνοτρόφους.

Όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η πρόσκληση για διάλογο συνοδεύεται από δύο βασικές προϋποθέσεις: την αναλογική και πανελλαδική εκπροσώπηση των κινητοποιήσεων και την άρση των μπλόκων.