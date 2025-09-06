Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Τα «μωρά» του Γιοβάνοβιτς όταν ήταν…μωρά – Τζολάκης, Ρέτσος και Ρότα προσπαθούν να αναγνωρίσουν τους συμπαίκτες τους σε παιδική ηλικία

Ο ΟΠΑΠ, Χρυσός Χορηγός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, σταθερά στο πλευρό της «Γαλανόλευκης» στον δρόμο για το Μουντιάλ

Πόσο έχουν αλλάξει οι παίκτες της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου από την παιδική τους ηλικία; Η απάντηση είναι ότι άλλαξαν πολύ, όπως αποδείχθηκε στο διασκεδαστικό photo challenge του ΟΠΑΠ, Χρυσού Χορηγού της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, που βρίσκεται δίπλα στη «Γαλανόλευκη» σε κάθε της βήμα.

Κωσταντής Τζολάκης, Παναγιώτης Ρέτσος και Λάζαρος Ρότα έβαλαν τα δυνατά τους, ανέλυσαν τις παιδικές φωτογραφίες των συμπαικτών τους και αναγνώρισαν, άλλοτε επιτυχημένα και άλλοτε όχι, τα πρόσωπά τους.

Ποιος έχει αλλάξει πιο πολύ τελικά; Η απάντηση στο παρακάτω βίντεο:

