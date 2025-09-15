Σύνταγμα: Συγκέντρωση υποστήριξης στον απεργό πείνας και δίψας πατέρα θύματος στην τραγωδία στα Τέμπη (Φωτογραφίες)

Συγκέντρωση υποστήριξης στον απεργό πείνας και δίψας πατέρα θύματος στην τραγωδία στα Τέμπη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 15/9 στο Σύνταγμα.

Συγκεκριμένα, πολίτες βρέθηκαν στο πλευρό του για να τον στηρίξουν σε αυτή την προσπάθεια που κάνει.

Να θυμίσουμε, ότι από σήμερα, Δευτέρα (15/09) ξεκίνησε απεργία πείνας και δίψας ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών, καθώς ζητά εκταφή της σορού του γιου του.

Μεταξύ των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη ήταν ο 22χρονος Ντένις, ενώ ο ο κ. Ρούτσι είναι ένας από τους γονείς που έχουν ζητήσει εκταφή του παιδιού τους, αίτημα που απορρίφθηκε από τον εφέτη ανακριτή της Λάρισας.

Στο σημείο που είναι χαραγμένο το όνομα του γιου του, στο αυτοσχέδιο μνημείο που έχει στηθεί μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στη Βουλή παραμένει από το πρωί της Δευτέρας, ενώ δηλώνει ότι «δεν πάει άλλο».

