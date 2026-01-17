Συνελήφθησαν δύο άντρες στην Παιανία για απόπειρα εκβίασης και κλοπή

Συνελήφθησαν προχθές το πρωί στην Παιανία, δύο άντρες ηλικίας 53 και 39 ετών, κατηγορούμενοι για απόπειρα εκβίασης κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, κλοπή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο κατηγορούμενοι, στις 14 Ιανουαρίου προσέγγισαν οικία στο Κορωπί και απαίτησαν από τους ιδιοκτήτες ένεκα προσωπικών διαφορών, να τους καταβάλουν το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ και διέφυγαν – ενώ λίγες μέρες πριν πάει ξανά στο ίδιο σπίτι όπου έριξαν πυροβολισμούς στον αέρα με καραμπίνα, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό 46χρονης.

Από την προανάκριση αστυνομικών του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας, ταυτοποιήθηκαν οι δύο δράστες, και μετά από συντονισμένη επιχείρηση συνελήφθησαν κατά τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Επιπρόσθετα, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, οι δύο δράστες ταυτοποιήθηκαν ως δράστες κλοπής εταιρείας στην περιοχή του Κορωπίου, όπου αφαίρεσαν καλώδια και ηλεκτρονικές συσκευές.

Στην κατοχή του 53χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 41 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου.

Ο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή