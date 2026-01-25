Συνελήφθησαν 24χρονος και 22χρονος στον Εύοσμο για επικίνδυνη οδήγηση – Έτρεχαν με 179 χλμ/ώρα

Άλλο ένα περιστατικό επικίνδυνης οδηγικής συμπεριφοράς σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, με την αστυνομία να συλλαμβάνει έναν 24χρονο κι έναν 22χρονο τα ξημερώματα της Κυριακή στην εσωτερική περιφερειακή οδό στον κόμβο Ευόσμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν μέσω ραντάρ ταχύτητας να τρέχουν με 179 χλμ/ώρα αντί για 80 χλμ/ώρα, που είναι το επιτρεπόμενο όριο στην περιοχή.