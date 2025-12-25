Θεσσαλονίκη: Έρευνες από το ελληνικό FBI για την έκρηξη στην τράπεζα, ψάχνουν τους δράστες και τον ακριβή στόχο – “Μας τράνταξε για τα καλά”

Έκρηξη σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο, στη δυτική Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Καραολή και Δημητρίου με Σαλαμίνος.

Από την έκρηξη, που έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης 25/12, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε περισσότερα από έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα και στις εισόδους τριών πολυκατοικιών, όπου έσπασαν τζάμια και έπεσαν σοβάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αξιωματικοί της ΕΛΑΣ αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό για να διακριβώσουν πότε και πώς οι δράστες τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό και ποιος ήταν ο ακριβής στόχος της επίθεσης.

ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Επιχειρηματίας που μίλησε στην ΕΡΤ, ανέφερε πως «έχουμε υποστεί ζημιές σε μηχανήματα που χρειάζονται χρόνο και χρήματα για αποκατάσταση» δήλωσε η μάρτυρας. ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Η ίδια δήλωσε πως ενημερώθηκε από την αστυνομία ότι επρόκειτο για έναν ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό που όταν πυροδοτήθηκε προκάλεσε ένα τεράστιο ωστικό κύμα.

«Μας τράνταξε για τα καλά. Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό θόρυβο, ένα ”μπαμ” και μετά από λίγο σειρήνες από περιπολικά της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας», είπε από την πλευρά του κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στο ThessPost.gr.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες στο ίδιο τοπικό μέσο, υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο κρότος ακούστηκε σε απόσταση έως και ενός χιλιομέτρου.