Συνελήφθη και η σύζυγος του ιδιοκτήτη του βρεφονηπιακού σταθμού – Τι ανέφερε ο ιατροδικαστής για το 3χρονο αγοράκι

Στη σύλληψη και της γυναίκας του ιδιοκτήτη του βρεφονηπιακού σταθμού στην Αττική προχώρησαν την Παρασκευή 26/9 οι Αρχές μετά από καταγγελία μητέρας για άσκηση βίας στον 3χρονο γιο της.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα του 54χρονου ιδιοκτήτη του βρεφονηπιακού σταθμού συνελήφθη από τους αστυνομικούς μετά από καταθέσεις των δασκάλων, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER τόνισαν ότι πήγε να αποκρύψει το περιστατικό και είπε ψέματα ότι το παιδί πήγε να χτυπήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η εκρίζωση των μαλλιών του 3χρονου αγοριού έγινε βίαια.

Το χρονικό της υπόθεσης

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, η οποία πήγε στο ΑΤ Ωρωπού το βράδυ της Πέμπτης, 25 Σεπτεμβρίου, ιδιοκτήτης βρεφονηπιακού σταθμού που εδρεύει στη Βορειοανατολική Αττική έπιασε το παιδί από τα μαλλιά και το χτύπησε.

Σύμφωνα με τη μητέρα, το παιδάκι γυρίζοντας από τον βρεφονηπιακό σταθμό έκλαιγε και του έλειπε μια τούφα.

Η γυναίκα τηλεφώνησε στον βρεφονηπιακό σταθμό για εξηγήσεις και τόσο η γυναίκα του διευθυντή, όσο και μία δασκάλα της απάντησαν ότι το παιδάκι πήγε να περάσει από μια πόρτα στο διάλειμμα και για να μην χτυπήσει ο ιδιοκτήτης του σταθμού προσπάθησε να το πιάσει, τραβώντας το από τα μαλλιά και του έφυγε μια τούφα.

Ωστόσο, το απόγευμα της ίδιας ημέρας άλλη δασκάλα του ίδιου σχολείου τηλεφώνησε στην μητέρα του 3χρονου και της ανέφερε ότι ενώ μερικά παιδιά έκλαιγαν, ο διευθυντής μετέφερε τον γιο της στον χώρο της κουζίνας, όπου παρέμειναν για περίπου μισή ώρα. Όταν εξήλθαν από την κουζίνα, η εν λόγω δασκάλα διαπίστωσε ότι το κεφάλι του παιδιού ήταν βρεγμένο. Αμέσως ο διευθυντής μετέφερε τον ανήλικο στο μπάνιο, όπου και εκεί παρέμειναν αρκετή ώρα, και όταν εξήλθαν εκείνη διαπίστωσε το κενό στο τριχωτό της κεφαλής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης και διευθυντής του ιδιωτικού σχολείου ισχυρίστηκε στην Αστυνομία πως ήθελε να τον ηρεμήσει καθώς δεν έτρωγε, ενώ τον έπιασε από τα μαλλιά όταν πήγε να πέσει από την καρέκλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τρίχρονος μεταφέρθηκε από τους γονείς του αρχικά σε τοπικό παιδίατρο και εν συνεχεία στο νοσοκομείο «Παίδων». Από την Αστυνομία χορηγήθηκε Ιατροδικαστική Παραγγελία για εξέταση του παιδιού.

Στη συνέχεια, η γυναίκα μετέβη στην Αστυνομία όπου υπέβαλε μήνυση εναντίον του ιδιοκτήτη του βρεφονηπιακού σταθμού.