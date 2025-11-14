Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας μπλεγμένος σε κύκλωμα με απάτες άνω του 1 εκατ. – Θύμα και ο Σπύρος Μαρτίκας

Χειροπέδες σε γνωστό επιχειρηματία, που μεταξύ άλλων διαθέτει αλυσίδα κέντρων ευεξίας, φόρεσαν στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας, με την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε κακουργηματικές απάτες άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Ο επιχειρηματίας συνελήφθη στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης στην Αττική και σε περιοχές της Πελοποννήσου, μαζί με ακόμα τέσσερα άτομα, μέλη του κυκλώματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 51χρονος είχε κομβικό ρόλο στην οργάνωση και φέρεται να εμφανιζόταν ως “εγγυητής” στα υποψήφια θύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της σπείρας προσέγγιζαν άτομα με οικονομική επιφάνεια και τους έπειθαν να τους δώσουν χρήματα για να τα επενδύσουν στο καζίνο, τουλάχιστον από το 2023.

Μάλιστα, για να γίνονται πιστευτοί άλλοτε έδειχναν κάποιες εγγυητικές επιστολές και άλλες φορές έδιναν κάποιες επιταγές, υποσχόμενοι κέρδη έως και 20% μηνιαίως επί του κεφαλαίου που θα έβαζαν στην επένδυση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η εγκληματική οργάνωση κατάφερε να εξαπατήσει τουλάχιστον 13 θύματα, ανάμεσα τους και ο γνωστός παίκτης ριάλιτι και ιδιοκτήτης φαρμακείων, Σπύρος Μαρτίκας.

Σημειώνεται πως όταν τα θύματα καταλάβαιναν ότι είχαν εξαπατηθεί και ζητούσαν πίσω τα χρήματα τους, τα μέλη του κυκλώματος κατέφευγαν ακόμη και σε βίαιες μεθόδους.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία από την Οικονομική Αστυνομία και οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε φωτογραφίες από τα ευρήματα της Αστυνομίας:

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν πλαστογραφίες και απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, κατηγορούμενα και για ηθική αυτουργία σε ληστεία καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης, 13 Νοεμβρίου 2025, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν -5- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός. Την επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες τουλάχιστον από το 2023 συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, εντοπίζοντας οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες και παρουσιάζοντας ψευδή επενδυτική ευκαιρία σε καζίνο, με υποτιθέμενες μηνιαίες αποδόσεις 10%–20%.

Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο, ενώ για να πείσουν τα θύματά τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε σουίτες του ξενοδοχείου, όπου τους επεδείκνυαν μεγάλα ποσά μετρητών, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους. Κατά περίπτωση, παρουσίαζαν και πλαστές επιταγές ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση προέβαλε διάφορα προσχήματα καθυστερώντας συστηματικά την επιστροφή τους. Μάλιστα, χαρακτηριστικό της δράσης τους, αποτελεί η χρήση ακραίας βίας, με σκηνοθετημένη ληστεία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ένα θύμα, ενώ σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν «σύλληψη» του υπαρχηγού από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, αφαιρώντας μεγάλο χρηματικό ποσό με πρόσχημα την κατάσχεση.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των -38.925- ευρώ,

-113- διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας,

-735- λίρες, χρυσού χρώματος, αμφιβόλου γνησιότητας,

πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων φερόμενου ποσού -725.450- ευρώ,

πλήθος ρολογιών με επιγραφή “ROLEX” αμφιβόλου γνησιότητας,

-2- πλάστες επιταγές ύψους -100.000- ευρώ και -600.000- ευρώ αντίστοιχα.

-3- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα πολυτελείας και

-6- κινητά τηλέφωνα.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί -13- περιπτώσεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1.300.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή”.