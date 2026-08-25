Τροχαίο στα Άνω Λιόσια: Η κατάσταση των τραυματιών μετά την τραγωδία με την νεκρή 17χρονη

Την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο άφησε μια 17χρονη κοπέλα τα ξημερώματα της Τρίτης, 25 Αυγούστου σε τροχαίο που σημειώθηκε στην Λεωφόρο Φυλής, από την Χασιά προς τα Άνω Λιόσια.

Υπενθυμίζεται ότι από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ακόμα τρία άτομα: ένας 18χρονος και δύο κοπέλες 17 και 18 ετών που νοσηλεύονται στο ΚΑΤ.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, για την κατάσταση των τραυματιών, το 17χρονο κορίτσι νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε σταθερή κατάσταση χωρίς να κινδυνεύει.

Παράλληλα, ένα αγόρι κι ένα κορίτσι 18 ετών νοσηλεύονται στη γενική χειρουργική για 24ωρη παρακολούθηση.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις στροφές, κοντά στην Παναγία Κανάλα, όταν ένα κόκκινο ΙΧ, κινούμενο επί της λεωφόρου Φυλής, με κατεύθυνση από Χασιά προς Άνω Λιόσια, έχασε – για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής- τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του δεξιά και να ανέβει το πεζοδρόμιο και να προσκρούσει σε μια κολώνα ηλεκτροφωτισμού την οποία, και γκρέμισε.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση, τμήματα του οχήματος εκτινάχθηκαν σε απόσταση αρκετών μέτρων από το σημείο του ατυχήματος, ενώ το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες και σοβαρές ζημιές.