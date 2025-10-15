Συνελήφθη 38χρονος στο κέντρο της Αθήνας για διακίνηση ναρκωτικών – Τι εντοπίστηκε στο σπίτι του
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα
Στη σύλληψη ενός 38χρονο στο κέντρο της Αθήνας για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε η ΕΛΑΣ το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης 9/10.
Στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας, για τη σύλληψη εμπόρων -διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του κατηγορουμένου στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.
Από έρευνα στην οικία, την κατοχή και το όχημα του κατηγορούμενου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-118- νάιλον συσκευασίες εμπεριέχουσες -184,2- γραμμ. κοκαΐνης,
-24,1- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
το χρηματικό ποσό των -12.580- ευρώ, καθώς και
-3- κινητά τηλέφωνα.
Ακόμα, στο εσωτερικό κρύπτης στο ταμπλό αυτοκινήτου του 38χρονου, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα το χρηματικό ποσό των -9.750- ευρώ και -114- νάιλον συσκευασίες εμπεριέχουσες -64,5- γραμμ. κοκαΐνης.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
