Συνελήφθη 36χρονος για υπόθεση έκρηξη χειροβομβίδας σε μαγαζί στα Σεπόλια – Δείτε βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της επίθεσης

Σε εξιχνίαση της υπόθεσης έκρηξης χειροβομβίδας σε κατάστημα στην περιοχή των Σεπολίων προχώρησε Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛΑΣ την Παρασκευή (28/11).

Ειδικότερα, η σύλληψη αφορά περιστατικό που σημειώθηκε τον περασμένο Αύγουστο όταν δύο άτομα χτύπησαν το εν λόγω μαγαζί πετώντας μία χειροβομβίδα στο εσωτερικό του. Από την έκρηξη είχαν τραυματιστεί ο ιδιοκτήτης και ένας πελάτης που βρίσκονταν μέσα κατά την διάρκεια της δολοφονικής επίθεσης.

Στα βίντεο που εξασφάλισε το DEBATER, φαίνεται ο τρόπος που οι δράστες προσέγγισαν το σημείο και πραγματοποίησαν την επίθεση στο εν λόγω κατάστημα.

Η έρευνα της αστυνομίας οδήγησε στην ταυτοποίηση των δραστών, ένας εκ των οποίων βρίσκεται στις φυλακές ήδη. Για τον εντοπισμό του δεύτερου κατηγορούμενου, βραδινές ώρες της Παρασκευής, 28 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στην Αθήνα, κατά την οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 0,4 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, ένα πλαστικό bong με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και κατά συρροή, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παράβαση του νόμου για τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες.

Επισημαίνεται ότι, οι δύο οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.