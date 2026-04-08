Συνελήφθη 15χρονος στο Χαλάνδρι για κατοχή κάνναβης

Συνελήφθη το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης 7 Απριλίου στην περιοχή του Χαλανδρίου, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 15χρονος, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον ανωτέρω να κινείται πεζός στην περιοχή του Χαλανδρίου και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -43- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια ο ανήλικος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Τέλος, σε βάρος γονέα του σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας του, ενώ ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.