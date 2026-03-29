Εκοιμήθη ο Γέροντας Σίμωνας – Την Δευτέρα 30/3 η κηδεία του
Θα ταφεί στο Άγιο Όρος
Στο πένθος βυθίστηκε ο κόσμος της Ορθοδοξίας καθώς εκοιμήθη ο Γέροντας Σίμωνας που ήταν μοναχός στο Άγιο Όρος.
Σύμφωνα με το Ekklisiaonline την Δευτέρα 30/3 στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγ. Ελευθερίου στο Χαλάνδρι θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία, ενώ η ταφή του θα γίνει στο Άγιο Όρος.
Ο Γέροντας Σίμωνας είχε το ευλογημένο κελί του στην Αθήνα και όλοι έχουν να πουν τα καλύτερα για τον χαρακτήρα του και την αγάπη του για τον Θεό.
