Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες: 55 μπλόκα σε όλη τη χώρα – Μετά τα αεροδρόμια, έρχονται αποκλεισμοί και σε λιμάνια

Κλιμακώνουν για ακόμα μια μέρα τις κινητοποιήσεις του οι αγρότες σε όλη τη χώρα, στήνοντας νέα μπλόκα, τα οποία φτάνουν σε αριθμό τα 55, διεκδικώντας, με αυτό τον τρόπο, τα δικαιώματά τους.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας έκλεισε ξανά το Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», μετά το προσωρινό άνοιγμά του, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν τέσσερις πτήσεις από Ηράκλειο και μία από Αθήνα για Ηράκλειο, και δεν θα διεξάγονται τουλάχιστον μέχρι και σήμερα, Τρίτη στις 11 το πρωί, οπότε και θα συνεδριάσει εκ νέου η Συντονιστική Επιτροπή για να λάβει νεότερες αποφάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ΕΔΩ τα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα.

Ετοιμάζουν μπλόκα στα λιμάνια

Μετά τα τελωνεία και τα αεροδρόμια, πλέον οι αγρότες σκληραίνουν ακόμα περισσότερο τη στάση τους και αναμένεται να μπλοκάρουν και τα λιμάνια.

Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχουν 55 μπλόκα από τον Έβρο έως την Κρήτη, με τους αγρότες να δηλώνουν ανυποχώρητοι και αποφασισμένοι να στήσουν και άλλα.

Το μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας για πρώτη φορά χτες, Δευτέρα 8/12, έκλεισε και τις παρακαμπτήριους οδούς, με αποτέλεσμα η χώρα να «κοπεί» σχεδόν στα δύο. Η μοναδική δίοδος για τους οδηγούς είναι η Παλαιά Εθνική Οδός Λάρισας – Βόλου.

Στο τελωνείο των Κήπων οι αγρότες επιτρέπουν τη διέλευση μόνο των επιβατικών οχημάτων, ενώ στα τελωνεία Νίκης, Εξοχής, Προμαχώνα και Ευζώνων οι παραγωγοί πραγματοποιούν δίωρους αποκλεισμούς.

Και τα τρία μπλόκα της Θεσσαλίας θα συμμετάσχουν στον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου την Τετάρτη το πρωί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, οι αγρότες των Τρικάλων εξετάζουν το ενδεχόμενο να κλείσουν κόμβους του Ε65, αλλά και να πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε γραφεία βουλευτών της ΝΔ του νομού τους.

Κλιμάκωση και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Σε νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προσανατολίζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι συμμετέχουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Αιτωλοακαρνανία, εξακολουθεί να παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ, όπως αποφάσισε η συντονιστική επιτροπή, σήμερα στις 8:00 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συνέλευση με τη συμμετοχή φορέων.

Επίσης, η συντονιστική επιτροπή απηύθυνε κάλεσμα για κινητοποίηση αύριο, Τετάρτη, στις 11:00 το πρωί στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, σε κινητοποίηση βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας, της Δωρίδας, του Μεσολογγίου και της Βόνιτσας, με μπλόκα που έχουν στήσει στις γέφυρες του Μόρνου και του Ευήνου, καθώς και στην Αμβρακία οδό.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει το νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας έχουν στήσει μπλόκο στη γέφυρα του Σελινούντα, στο Αίγιο, όπου κάθε ημέρα προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Κορίνθου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμη, από χθες Δευτέρα αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να εκτρέπεται μέσω των κόμβων Κ1 – Λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

Στην Ηλεία, το μπλόκο των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου και προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, ενώ το βράδυ της Δευτέρας άνοιξαν τα διόδια που βρίσκονται κοντά στον Πύργο.

Επίσης, για σήμερα το πρωί έχουν προγραμματίσει μηχανοκίνητη πορεία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας μέσα στην πόλη του Πύργου.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία, τα οποία έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο Ε65. Οι αγρότες της Καρδίτσας πάνω στον Ε65 και οι αγρότες των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65. Τα δύο μπλόκα συνεχώς ενισχύονται και εξαπλώνονται, από γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους των δύο περιοχών.

Οι αγρότες και των δύο μπλόκων μέσα από καθημερινές συνελεύσεις προχωρούν σε συντονισμό του αγώνα τους, αποφασίζοντας και άλλες μορφές δράσεων αλλά και συμπόρευση με τα εργατικά σωματεία και τους μαζικούς φορείς της περιοχής.

Η Συντονιστική Επιτροπή του μπλόκου Ε65 στην Καρδίτσα, με ανακοίνωση, καλεί σε συγκέντρωση αλληλεγγύης την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στις 6 μ.μ. στον χώρο του μπλόκου, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «έχουμε κοινά προβλήματα, κοινός πρέπει να είναι ο αγώνας».

Βαριές κατηγορίες για τα επεισόδια στα Χανιά

Η κατάσταση στην Κρήτη παραμένει εκρηκτική, μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν χθες Δευτέρα, όταν αγρότες στο Ηράκλειο εκτόξευσαν πέτρες εναντίον των ΜΑΤ που απάντησαν με χημικά.

Μάλιστα, συνελήφθησαν δύο άτομα, τα οποία συμμετείχαν στα επεισόδια στο Ηράκλειο, με το ένα να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στα Χανιά, τα επεισόδια πήραν διαστάσεις, όταν ομάδα αγροτών έσπασε με μαγκούρες και κατσούνες ένα περιπολικό και στη συνέχεια το αναποδογύρισαν, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Χωρίς εντάσεις η νύχτα στο αεροδρόμιο Χανίων, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους να βρίσκονται εντός των χώρων υποδοχής καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, οργανώνοντας τις επόμενες κινήσεις του αγώνα τους.

Η κεντρική πύλη παραμένει ανοιχτή με απρόσκοπτη την κίνηση των επιβατών, οι πτήσεις διεξάγονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους, χωρίς καθυστερήσεις

Εν τω μεταξύ, σε βάρος των τουλάχιστον 20 αγροτών που ταυτοποιήθηκαν ότι συμμετείχαν στα χθεσινά επεισόδια στα Χανιά, σχηματίστηκε δικογραφία με βαρύτατες κατηγορίες όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία-οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης και παρακώλυση συγκοινωνιών.

Σημειώνεται ότι ανάμεσά τους έχουν ταυτοποιηθεί άτομα με σκληρό ποινικό παρελθόν, υπόδικοι και κατάδικοι (εγκληματική οργάνωση για διακίνηση ναρκωτικών, κατοχή όπλων και εκρηκτικών, εκβιάσεις, ζωοκλοπές).