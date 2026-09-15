Φωτιά στην Κόνιτσα: Στα 1.152 τα καμένα στρέμματα – Συνεχίζεται για 16η ημέρα η μάχη με τις φλόγες

Σε 1.152 στρέμματα ανέρχεται η καμένη έκταση στην περιοχή της Κόνιτσας, σύμφωνα με τη χθεσινή αποτύπωση του δορυφόρου Copernicus, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η συνολική επηρεαζόμενη έκταση είναι περίπου 8.000 στρέμματα, όπου όπως επισημαίνει το υπουργείο, καίγονται ο βελονοτάπητας και ο υπόροφος από έρπουσα φωτιά, η οποία, όπως προσθέτει, δεν προκαλεί καμία ζημιά στους κορμούς και στην κόμη των δέντρων.

Τέλος, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, ακόμη και στην έκταση των 1.152 στρεμμάτων, που φέρεται ως καμένη, η πραγματική έκταση και ο αριθμός των κατεστραμμένων δένδρων θα εκτιμηθεί την επόμενη άνοιξη από τις δασικές υπηρεσίες.

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Για 16η ημέρα η μάχη με τη φωτιά

Συνεχίζεται για 16η ημέρα η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, με νέα αναζωπύρωση να καταγράφεται το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου. Οι φλόγες εμφανίστηκαν στην πλαγιά απέναντι από την ιστορική Μονή Στομίου, ενώ ενεργές εστίες έχουν κατέβει στη χαράδρα του Αώου, καίγοντας πυκνή βλάστηση πάνω από το ποτάμι.

Οι απότομες πλαγιές και η δυσκολία πρόσβασης στα σημεία όπου καίει η φωτιά αποτελούν σοβαρό εμπόδιο για τις επίγειες δυνάμεις. Η ανησυχία επικεντρώνεται στον περιορισμό των εστιών και στην αποτροπή επέκτασης προς την Τύμφη.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν περίπου 150 πυροσβέστες και εθελοντές, ενώ ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις νερού στις ενεργές εστίες.