Συνεχίζει την ανοδική πορεία το Χρηματιστήριο – Στο υψηλότερο κλείσιμο από το 2010
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.126,18 μονάδες με άνοδο 0,12%
Με μικρή άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, σε νέα υψηλά 15 ετών.
Aπό την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Optima Bank, της Aktor, του ΟΛΠ και της Κύπρου.
Η αγορά συμπλήρωσε εννέα ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 8,48%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.126,18 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,12%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.135,29 μονάδες (+0,55%) και κατώτερη τιμή στις 2.120,37 μονάδες (-0,16%).
Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2010 (2.137,37 μονάδες).
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης, κατέγραψε άνοδο 2,71%, από τις αρχές Αυγούστου ενισχύεται κατά 6,60%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 44,67%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 207,282 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 38.046.253 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,14%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά σε ποσοστό 0,06%.
Aπό τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima Bank (+5,33%), της Aktor (+3,62%), του ΟΛΠ (+2,28%) και της Κύπρου (+2,16%).
Αντιθέτως, την μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-1,92%), της Metlen (-1,70%), του ΟΠΑΠ (-1,44%) και του ΟΤΕ (-1,30%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.942.485 και 6.130.970 μετοχές, αντιστοίχως.
Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 31,31 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 21,94 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 57 μετοχές, 51 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.
Την μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Doppler (+6,72%) και Λανακάμ(κ) (+6,71%).
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ακρίτας (-11,16%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (-4,35%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR: 7,1500 +3,62%
ΚΥΠΡΟΥ: 7,5800 +2,16%
OPTIMA: 8,1000 +5,33%
ΤΙΤΑΝ: 39,2500 -0,88%
ALPHA BANK: 3,5730 +0,20%
AEGEAN AIRLINES: 14,5000 +1,26%
VIOHALCO: 6,6400 -1,92%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,0000 +0,26%
ΔΑΑ: 10,7500 αμετάβλητη
ΔΕΗ: 14,7500 +1,03%
COCA COLA HBC: 44,8000 +0,04%
ΕΛΠΕ: 8,5200 -0,53%
ELVALHALCOR: 2,6550 -0,93%
ΕΘΝΙΚΗ: 13,3800 +1,06%
ΕΥΔΑΠ: 7,3500 -0,68%
EUROBANK: 3,5190 +1,18%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,7100 -0,59%
MOTOR OIL: 27,0200 +0,37%
JUMBO: 32,2600 +0,06%
METLEN: 55,0500 -1,70%
ΟΛΠ: 47,1000 +2,28%
ΟΠΑΠ: 19,8100 -1,44%
ΟΤΕ: 15,9900 -1,30%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,2300 -0,63%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,9200 +0,43%
