ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Αρχάγγελο Λακωνίας – Έρευνες για τον εντοπισμό 68χρονου κολυμβητή

Τον αναζητούν οι Αρχές σε όλη την περιοχή

Συναγερμός στον Αρχάγγελο Λακωνίας – Έρευνες για τον εντοπισμό 68χρονου κολυμβητή
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές το βράδυ της Τετάρτης 13/8 για τον εντοπισμό ενός 68χρονου κολυμβητή στον Αρχάγελλο Λακωνίας.

Συγκεκριμένα, οι έρευνες γίνονται υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ από 1 ΠΛΣ, 2 ιδιωτικά σκάφη και 1 όχημα του Λιμενικού Σώματος. Στην περιοχή πνέον άνεμοι 5 μποφόρ.

