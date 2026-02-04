Συναγερμός στην Ηλεία από την υπερχείλιση του Αλφειού – Σχέδιο για εκκένωση περιοχών

Επικίνδυνη είναι η άνοδος της στάθμης του ποταμού Αλφειού, με τους Δήμους Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας-Κρεστένων να είναι σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού από το μεσημέρι της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το ilialive, οι έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών έχουν λειτουργήσει επιβαρυντικά στην περιοχή, προκαλώντας φθορές σε αντιπλημμυρικά έργα και δημιουργώντας συνθήκες κινδύνου για κατοικημένες και αγροτικές ζώνες.

Χθες το πρωί, κλιμάκιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Πύργου και του ΓΟΕΒ πραγματοποίησε αυτοψία σε παραποτάμιες περιοχές κατά μήκος του Αλφειού, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση επί τόπου και να αποφασιστούν άμεσα τεχνικές παρεμβάσεις.

Στην αυτοψία συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων ΠΔΕ Βασίλης Γιαννόπουλος, ο Προϊστάμενος Δομών Περιβάλλοντος ΠΔΕ Θόδωρος Θανασούλιας, οι Προϊστάμενες των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ηλείας και του Δήμου Πύργου, Γιούλη Τράπαλη και Κική Διονυσοπούλου αντίστοιχα, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων ΠΔΕ Κωνσταντίνος Βήτας, ο Πρόεδρος του ΓΟΕΒ Πηνειού-Αλφειού Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, καθώς και ο ανάδοχος του έργου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έγινε μια πρώτη αποτίμηση των ζημιών που έχουν υποστεί τα αντιπλημμυρικά έργα από τους μεγάλους όγκους νερού. Η μικρή πτώση της στάθμης του ποταμού, που καταγράφηκε χθες, έδωσε τη δυνατότητα στα μέλη του κλιμακίου να εντοπίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα σημεία όπου απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις, με βασικό στόχο τη βελτίωση της απορροής των υδάτων.

Άμεσες παρεμβάσεις πριν την επιδείνωση του καιρού

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, οι εργασίες σε κρίσιμα σημεία θα ξεκινήσουν άμεσα, ώστε όσο το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, να έχουν προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό πριν από τη νέα επιδείνωση του καιρού που αναμένεται από την ερχόμενη Πέμπτη. Στόχος είναι να περιοριστούν, στο μέτρο του δυνατού, οι κίνδυνοι για τους κατοίκους, τις παραποτάμιες καλλιέργειες και τις βασικές υποδομές.

Η ΠΔΕ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της, παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα, παρακολουθώντας στενά τόσο τη στάθμη του ποταμού όσο και τις μετεωρολογικές προβλέψεις, προκειμένου να παρέμβει άμεσα όπου και όταν χρειαστεί.

Σχέδια εκκένωσης στον Δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί στον Δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, όπου οι δημοτικές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην καταγραφή όλων των κατοίκων των παραποτάμιων περιοχών, ώστε να είναι έτοιμες για άμεση εκκένωση κοινοτήτων εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Ο δήμαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, Σάκης Μπαλιούκος, μιλώντας στο ilialive.gr, υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης:

«Είμαστε σε επιφυλακή και διαρκή επιτήρηση των παραποτάμιων περιοχών. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση φαίνεται ελεγχόμενη αλλά παραμένει κρίσιμη. Υπολείπονται μόλις τέσσερα μέτρα για την υπερχείλιση του φράγματος και οι προβλέψεις μιλούν για νέο κύμα κακοκαιρίας από την ερχόμενη Πέμπτη. Αν γεμίσει και υπερχειλίσει το φράγμα η κατάσταση θα είναι ανεξέλεγκτη. Ήδη έχουμε καταγράψει όλους τους κατοίκους των παραποτάμιων περιοχών, ώστε να προβούμε σε άμεση εκκένωση των κοινοτήτων, εφόσον χρειαστεί».

Ο κίνδυνος ταυτόχρονης επιβάρυνσης

Ανησυχητικά είναι και τα δεδομένα που αφορούν το φράγμα του Λάδωνα, καθώς υπάρχει ειδοποίηση βάσει προβλέψεων ότι την Πέμπτη και την Παρασκευή υπάρχει πιθανότητα υπερχείλισής του. Ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ, Τάκης Παρασκευόπουλος, περιέγραψε αναλυτικά τα προβλήματα που προέκυψαν τις προηγούμενες ημέρες και τους κινδύνους που ελλοχεύουν.

«Προχθές το βράδυ, στη γέφυρα της εθνικής οδού, ο Αλφειός είχε υπερχειλίσει και δημιουργούσε προβλήματα στα αποστραγγιστικά του ΓΟΕΒ. Επειδή είχε φουσκώσει αρκετά, δεν επέτρεπε την εκτόνωση των τάφρων του ΓΟΕΒ, των τάφρων που ουσιαστικά κυκλώνουν τον Πύργο και τα χωριά και αποστραγγίζουν μέσα στον Αλφειό. Όχι μόνο δεν άδειαζαν, αλλά υπήρχε και ανάποδη ροή. Έμπαινε ο Αλφειός μέσα στις τάφρους, με κίνδυνο να πλημμυρίσει ο Πύργος».

Όπως εξήγησε, οι παρεμβάσεις που έγιναν ήταν κρίσιμες, ενώ οι δύο τελευταίες ημέρες χωρίς βροχοπτώσεις βοήθησαν σημαντικά. «Θετικό είναι το γεγονός ότι το νερό έχει κατέβει αρκετά στον Αλφειό, σε επίπεδα που επιτρέπουν τη μερική αποστράγγιση των τάφρων. Το ανησυχητικό όμως είναι τι θα γίνει Πέμπτη-Παρασκευή, που έχουμε βροχοπτώσεις και ταυτόχρονα υπάρχει σήμα ότι μπορεί να υπερχειλίσει ο Λάδωνας. Θα είναι μια ταυτόχρονη επιβάρυνση», σημείωσε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην κατάσταση των εδαφών: «Τα εδάφη αυτή τη στιγμή έχουν υπερκορεστεί, δεν μπορούν να κρατήσουν άλλο νερό. Αν αληθεύουν οι ποσότητες που δίνουν οι προγνώσεις, τότε θα υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο για να αποφύγουμε μια άσχημη εξέλιξη».










