Συναγερμός στη Βάρη: Αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα μέσα σε δυο αυτοκίνητα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Τετάρτης 21/1 όταν υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα μέσα σε αυτοκίνητα στη Βάρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER έγιναν κλήσεις στην Πυροσβεστική που ανέφεραν πως στην οδό Αιγαίου στη Βάρη υπάρχουν δυο αυτοκίνητα με άτομα μέσα αλλά και μια γυναίκα λόγω της κακοκαιρίας να βρίσκεται πάνω σε ένα δέντρο.