Συναγερμός στη Νίκαια: Πυρπόλησαν το αυτοκίνητο σωφρονιστικού υπαλλήλου – Βρέθηκε και χειροβομβίδα στην αυλή του (Εικόνες)

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης 12/11 στη Νίκαια, όταν όχημα που, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, ανήκει σε σωφρονιστικό υπάλληλο, τυλίχθηκε στις φλόγες επί της οδού Ευριπίδου, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Πλάτωνος.

Η φωτιά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατασβέστηκε άμεσα από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπήρξε ενημέρωση για τον εντοπισμό χειροβομβίδας χωρίς περόνη στην αυλή του σπιτιού του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Αστυνομία ειδοποίησε η σύζυγός του, η οποία φέρεται να τόνισε ότι υπάρχει και μια χειροβομβίδα στην αυλή.

Άμεσα μετέβη στο σημείο το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ και δυνάμεις του στρατού, προκειμένου να κάνουν έλεγχο και να περισυλλέξουν τη χειροβομβίδα.

Όπως δήλωσε κάτοικος της περιοχής στο DEBATER, “άκουσα ένα μπαμ ταρακουνήθηκα στον ύπνο μου. Στο αυτοκίνητο του γείτονα μου την έβαλαν (σ.σ. τη φωτιά)”.

Η περιοχή στο σημείο παραμένει αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ευρυπίδου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Πλαπούτα.