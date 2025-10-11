Λιοσίων: Εικόνες από την επιχείρηση του στρατού και της ΕΛΑΣ – Βρέθηκε μη λειτουργική χειροβομβίδα

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην Λιοσίων μετά από εντοπισμό χειροβομβίδας έξω από μάντρα αυτοκινήτων.

Άμεσα στο σημείο βρέθηκαν κλιμάκια της αστυνομίας και του στρατού αποκλείοντας την περιοχή και διακόπτοντας για αρκετή ώρα την κυκλοφορία σε μέρος του δρόμου. Από την έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι ήταν μια χρησιμοποιημένη χειροβομβίδα παλαιού τύπου μη λειτουργική.

Η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος της οδού Νεοφύτου Μεταξά έως το ύψος της οδού Μιχαήλ Βόδα έχει αποκατασταθεί. Να σημειωθεί ότι η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί για αρκετή ώρα..

Οι Αρχές διενεργούν έρευνες για την προέλευσή της.

Δείτε φωτογραφίες (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI):