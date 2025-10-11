Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Λιοσίων: Εικόνες από την επιχείρηση του στρατού και της ΕΛΑΣ – Βρέθηκε μη λειτουργική χειροβομβίδα

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων

Λιοσίων: Εικόνες από την επιχείρηση του στρατού και της ΕΛΑΣ – Βρέθηκε μη λειτουργική χειροβομβίδα
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην Λιοσίων μετά από εντοπισμό χειροβομβίδας έξω από μάντρα αυτοκινήτων.

Άμεσα στο σημείο βρέθηκαν κλιμάκια της αστυνομίας και του στρατού αποκλείοντας την περιοχή και διακόπτοντας για αρκετή ώρα την κυκλοφορία σε μέρος του δρόμου. Από την έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι ήταν μια χρησιμοποιημένη χειροβομβίδα παλαιού τύπου μη λειτουργική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος της οδού Νεοφύτου Μεταξά έως το ύψος της οδού Μιχαήλ Βόδα έχει αποκατασταθεί. Να σημειωθεί ότι η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί για αρκετή ώρα..

Οι Αρχές διενεργούν έρευνες για την προέλευσή της.

Δείτε φωτογραφίες (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI):

Λιοσίων
Λιοσίων
Αστυνομική επιχείρηση στην οδό Λιοσίων, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου που σήμανε συναγερμό στις αρχές. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο τμήμα της Λιοσίων από τη συμβολή με την οδό Νεοφύτου Μεταξά έως και τη Μιχαήλ Βόδα. Ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών εξετάζει το αντικείμενο. Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ