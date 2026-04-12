Συναγερμός στα Γεράνεια Όρη: Έρευνες για τον εντοπισμό 4 νεαρών

Συναγερμός σήμερα, στις Αρχές σήμερα, Κυριακή (12/04), διότι τέσσερα άτομα, ηλικίας 20 ετών, έχασαν τον προσανατολισμό τους στα Γεράνεια Όρη, πάνω από τα Πίσια.

Σύμφωνα με όσα γράφει το KorinthosTV.gr, το σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Κορίνθου, με πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Περαχώρας και επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή. Στις έρευνες συμμετέχει και ο Σύλλογος Πυροπροστασίας Δασών Λουτρακίου, καθώς πραγματοποιεί εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό τους.