Συναγερμός για την εξαφάνιση 36χρονου στη Νίκαια

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 36χρονου στη Νίκαια.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση «στις 18/04/2025, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Νίκαιας ο Γιώργος (ον.) Δρόσος (επ.), 36 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 10/10/2025 για την εξαφάνιση του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Γιώργου Δρόσου κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γιώργος (ον.) Δρόσος (επ,) έχει ύψος 1,76 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανόξανθα μαλλιά και γαλανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε όταν εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

Παρακαλείσθε για τη δημοσίευση του Δελτίου Τύπου.

Σε ενδεχόμενη εύρεση του Γιώργου (ον.) Δρόσου (επ.), θα ενημερωθείτε σχετικά με νέο Δελτίο Τύπου ώστε να αφαιρεθούν άμεσα οι αφίσες από όπου έχουν αναρτηθεί.

Το Missing Alert Hellas συνίσταται στην άμεση, έγκυρη και λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό εξαφάνισης ενηλίκου μόλις λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση των Αρχών ή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με αυτό. Για να επιτευχθεί αυτό στο Πρόγραμμα συμμετέχει πλήθος φορέων (κρατικών, ιδιωτικών, εθελοντικών) με τον κάθε ένα από αυτούς να επικοινωνεί τα στοιχεία του αγνοούμενου και κάποιες άλλες βασικές πληροφορίες μέσα από τα μέσα που διαθέτει π.χ. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, αναρτήσεις στα socialmedia, αποστολή SMS, ανακοινώσεις στις οθόνες αεροδρομίων κ.λ.π

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ενηλίκων. Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού: http://www.hamogelo.gr/gr/el/diethneis-sinergasies

Περισσότερες πληροφορίες:

«Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017» email:[email protected] https://www.hamogelo.gr/gr/el/eksafanismena-paidia:missing-alert-hellas/».