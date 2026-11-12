Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που “μπούκαρε” σε κοσμηματοπωλεία και έκλεβε οχήματα

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διαρρήξεις κοσμηματοπωλείων και κλοπές οχημάτων.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων αρμόδιου Ανακριτή, -2- μέλη, κατηγορούμενοι για συμμορία και διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως προέκυψε, οι 2 συλληφθέντες, που συνδέονται με συγγενικούς δεσμούς, οργανώθηκαν με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Σχετικά με τον τρόπο δράσης τους, κινούμενοι τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές της Αττικής, εντόπιζαν κοσμηματοπωλεία, τα οποία κατόπτευαν, προκειμένου να αξιολογήσουν τα μέτρα ασφαλείας και το περιεχόμενό τους.

Αφού εντόπιζαν το στόχο τους, και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και φορώντας γάντια, παραβίαζαν τα προστατευτικά ρολά και τις κεντρικές θύρες με χρήση βαρέων εργαλείων, εισέρχονταν σε αυτά και αφαιρούσαν κοσμήματα.

Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν οχήματα που αφαιρούσαν πριν από την προκαθορισμένη κλοπή κοσμηματοπωλείου από κοντινές περιοχές, ενώ μετά από την τέλεση των κλοπών τα εγκατέλειπαν, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, προέκυψε ότι οι συλληφθέντες είναι άεργοι και δεν παρουσιάζουν κανένα νόμιμο εισόδημα προς βιοπορισμό, ενώ ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός, ο τρόπος δράσης και ο διαμοιρασμός ρόλων κατά την τέλεση των κλοπών καταδεικνύουν την εμπειρία και τον επαγγελματισμό που διέθεταν στη διάπραξη των αξιόποινων πράξεων. Παράλληλα, έχουν συλληφθεί επανειλημμένως για όμοια αδικήματα, τελώντας υπό περιοριστικούς όρους.

Όπως διαπιστώθηκε, πρώτες πρωινές ώρες της 3 Αυγούστου 2026, αφαίρεσαν όχημα από περιοχή της Δυτικής Αττικής, ενώ σε κοντινό σημείο το εγκατέλειψαν, αφού προσέκρουσαν σε σταθμευμένο όχημα. Εν συνεχεία, αφαίρεσαν όχημα από όμορη περιοχή και μετέβησαν σε κοσμηματοπωλείο σε περιοχή του Πειραιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, αποπειράθηκαν να παραβιάσουν την κεντρική θύρα του καταστήματος χρησιμοποιώντας βαριοπούλα, όμως έγιναν αντιληπτοί από διερχόμενους πολίτες και αποχώρησαν με το ίδιο όχημα, το οποίο εγκατέλειψαν σε έτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εκτελέσεως Ποινών.