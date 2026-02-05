Συμμορία εξανάγκαζε στην επαιτεία Ρουμάνους στο κέντρο της Αθήνας – 3 συλλήψεις (βίντεο ντοκουμέντο)

Στην εξάρθρωση σπείρας που εξωθούσε άνδρες στην επαιτεία στο κέντρο της Αθήνας προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. μετά από επιχείρηση του Τμήματος Καταπολέμησης, Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 3 μελών που παρουσιάζονται ως “εγκέφαλοι” της σπείρας που είχε υπό τον έλεγχο της τουλάχιστον 12 θύματα. Για την αποδόμηση της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση πρωινές ώρες της Τρίτης, 3 Ιανουαρίου 2026 με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (H.S.I) σε περιοχή της Αθήνας.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων – εκμετάλλευση της επαιτείας, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων, παροχή κινητών μέσων προς διευκόλυνση της εγκληματικής δράσης, περιλαμβάνονται ακόμη 7 άτομα – μέλη.

Η ύπαρξη της επιχειρησιακά δομημένης με διαρκή δράση σπείρας, τουλάχιστον από το 2021, εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, με χρήση διαφόρων εξαναγκαστικών ή απατηλών μέσων, σε βάρος των θυμάτων της, προέβαιναν στην κατ’ επάγγελμα εκμετάλλευση της επαιτείας τους.

Ο τρόπος δράσης της σπείρας

Τα μέλη της σπείρας δρούσαν συστηματικά στοχεύοντας σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού και κυρίως μετανάστες που βρίσκονταν σε ευάλωτη θέση. Με τον τρόπο αυτό, τα θύματα τελούσαν υπό πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο, εξαρτώμενοι απόλυτα από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για τη στέγαση, σίτιση και τη γενικότερη διαβίωσή τους.

Ειδικότερα:

-εντόπιζαν κυρίως υπηκόους Ρουμανίας, που βρίσκονταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων ή περιορισμένων κοινωνικών δεξιοτήτων,

-έπειθαν και στρατολογούσαν τα θύματά τους με ψευδείς διαβεβαιώσεις για νόμιμη και καλά αμειβόμενη εργασία στην Ελλάδα (σε οικοδομές, εργοστάσια κ.λπ.) ή με αναληθείς υποσχέσεις αποκόμισης υψηλών οικονομικών απολαβών μέσω της επαιτείας,

-διασφάλιζαν τον έλεγχό τους ήδη από το στάδιο της μετακίνησης, η οποία πραγματοποιούνταν με οχήματα, απευθείας ή μέσω ενδιάμεσων χωρών,

-μεριμνούσαν για την εγκατάστασή τους σε διαμερίσματα, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, όπου διέμεναν με άλλα άτομα τα οποία ομοίως εκμεταλλεύονταν και

-παρακρατούσαν σε ορισμένες περιπτώσεις τα έγγραφα ταυτότητάς τους, επικαλούνταν ύπαρξη δήθεν χρέους ή προέβαιναν σε απειλές, προκειμένου να διασφαλίσουν τη σιωπή και τη συμμόρφωσή τους.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- και κατασχέθηκαν 4.876,40 ευρώ, από τα οποία 281,40 ευρώ σε κέρματα, πλήθος παραστατικών αποστολής χρημάτων, κινητά τηλέφωνα, ιδιόχειρες σημειώσεις, 3 αυτοκίνητα – μέσα μεταφοράς των θυμάτων, καθώς και ταξιδιωτικό έγγραφο θύματος, που παρακρατούνταν από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι, σε συνεργασία με εξειδικευμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, παρασχέθηκε προστασία και αρωγή σε 12 υπηκόους Ρουμανίας, ενώ αναπτύσσεται συνεργασία με τις Αρχές της Ρουμανίας για τον τυχόν εντοπισμό και άλλων θυμάτων της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.