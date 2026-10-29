Σύμη: Πλημμύρισε το νησί την 28η Οκτωβρίου – Δείτε το ρέμα να κατεβαίνει με ορμή (βίντεο)

Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν τη Σύμη την Τέταρτη 28 Οκτωβρίου, με μεγάλες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν με ορμή από τα ρέματα, προκαλώντας εικόνες που αποτυπώνουν την ένταση της κακοκαιρίας.

Σε βίντεο που καταγράφει την κατάσταση στο νησί, φαίνεται το νερό να κατεβαίνει ορμητικά μέσα από το ρέμα, αποτυπώνοντας τη δύναμη των υδάτων μετά τις έντονες βροχοπτώσεις.

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Η εικόνα αναδεικνύει τους κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα σε περιοχές με ρέματα, όπου η στάθμη του νερού μπορεί να αυξηθεί απότομα.

Τα πλημμυρικά φαινόμενα στη Σύμη επαναφέρουν στο προσκήνιο την ανάγκη για αυξημένη προσοχή κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων, καθώς η ορμητική ροή των υδάτων μπορεί να καταστήσει επικίνδυνα τα σημεία κοντά σε ρέματα και χειμάρρους.

Δείτε το βίντεο με το ρέμα να κατεβαίνει με ορμή στη Σύμη την 28η Οκτωβρίου.