Σύλλογος Θυμάτων Τεμπών: Νέος πρόεδρος εξελέγη ο Παύλος Ασλανίδης

Τέλος εποχής και επίσημα για τη Μαρία Καρυστιανού από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, καθώς μετά την παραίτησή της, στη θέση του προέδρου εξελέξη ο Παύλος Ασλανίδης.

Στη θέση της γραμματέως παραμένει η Ελένη Βασάρα, αντιπρόεδρος εξελέγη ο Βασίλης Παυλίδης και ταμίας θα είναι η Μιρέλα Ρούτσι.

Οι αρχαιρεσίες ολοκληρώθηκαν χθες (9/2) το βράδυ, με τη Μαρία Καρυστιανού να μην συμμετέχει στις διαδικασίες της ψηφοφορίας.

Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα Ιανουαρίου πέντε από τα επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών είχαν ζητήσει επίσημα την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία.

Στο κείμενο, που υπέγραφαν οι Παύλος Ασλανίδης, Ελένη Βασάρα, Μιρέλα Ρούτσι, Βασίλης Παυλίδης και Αναστάσιος Ταχμαζίδης, σημείωναν ότι δεν μπορεί να διαγράφει πολιτική πορεία εκπροσωπώντας τον Σύλλογο.

«Δε θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών, να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις» ανέφεραν χαρακτηριστικά στη δήλωσή τους.