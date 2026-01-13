Σύλληψη τεσσάρων ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών στα Άνω Λιόσια

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής έθεσαν τέλος στη δράση τεσσάρων ατόμων, εκ των οποίων τρία μέλη της ίδιας οικογένειας, που διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Κυριακής (11/01), συνελήφθησαν μία 69χρονη ημεδαπή, οι γιοι της ηλικίας 46 και 47 ετών, καθώς και ένας 21χρονος εργαζόμενος. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ κατά περίπτωση τους αποδίδεται και παράβαση του νόμου περί όπλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, συνελήφθη 45χρονος ημεδαπός, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης που είχε προμηθευτεί από το συγκεκριμένο κατάστημα.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η 69χρονη μαζί με τους γιούς της και τον νεαρό εργαζόμενο είχαν μετατρέψει το κατάστημά τους σε σημείο πώλησης ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια των παρακολουθήσεων, διαπιστώθηκε ότι πολλοί πελάτες εισέρχονταν στο κατάστημα, συνομιλούσαν με τους δύο μεγαλύτερους άνδρες και στη συνέχεια κατευθύνονταν σε άλλο δωμάτιο για σύντομη παραμονή, αποχωρώντας συχνά χωρίς να αγοράσουν νόμιμα προϊόντα.

Οι κατηγορούμενοι είχαν λάβει μέτρα αντιπαρακολούθησης, ελέγχοντας διακριτικά τόσο τα άτομα που εισέρχονταν στο κατάστημα όσο και τον περιβάλλοντα χώρο.

Κατά την έρευνα στο κατάστημα κατασχέθηκαν 32 νάιλον συσκευασίες με 82,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, δύο συσκευασίες με 15 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, πλαστικός τρίφτης και χειρόγραφες σημειώσεις πώλησης ναρκωτικών.

Σε έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 554,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 20,3 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, το ποσό των 1.320 ευρώ και τέσσερις κυνηγετικές καραμπίνες χωρίς άδεια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.