Άνω Λιόσια: Χειροπέδες σε οδηγό φορτηγού για “πειραγμένη” συσκευή καταγραφής ταχύτητας

Χειροπέδες σε 51χρονο οδηγό φορτηγού πέρασε η Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής στα Άνω Λιόσια καθώς είχε “πειραγμένη” την συσκευή καταγραφής ταχύτητας και είχε απενεργοποιήσει τον “κόφτη”.

Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο του οχήματος το πρωί της Πέμπτης (29/5) και από την εξέταση των φύλλων καταγραφής ταχύτητας και της συσκευής του ταχογράφου διαπιστώθηκε ότι ο 51χρονος οδηγός είχε τοποθετήσει ειδικό μαγνήτη στη βαλβίδα κίνησης, με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται η δραστηριότητά του (ώρες οδήγησης και ανάπαυσης) καθώς επίσης να απενεργοποιείται και ο περιοριστής ταχύτητας του φορτηγού (κόφτης), καθιστώντας την κυκλοφορία του οχήματος επικίνδυνη για την ασφάλεια των λοιπών χρηστών του οδικού δικτύου.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Γ’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ παράλληλα επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.