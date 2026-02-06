Βόλος: Μητέρα κατηγορείται για εμπλοκή σε παιδική πορνογραφία με θύμα την ανήλικη κόρη της

Ήρθε στο φως της δημοσιότητας μία αδιανόητη υπόθεση στον Βόλο, όπου μία μητέρα κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα την ανήλικη κόρη της.

Ειδικότερα, χθες, Πέμπτη (05/02), η μητέρα που κατηγορείται για την υπόθεση παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη στον Βόλο, με την κόρη της που είναι το θύμα να είναι κάτω των 10 χρονών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από προανάκριση που διενήργησε η Εισαγγελία, κατά τη διάρκεια της οποίας συγκεντρώθηκαν στοιχεία που φέρεται να εμπλέκουν τη γυναίκα στην υπόθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την Αστυνομία.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, η υπόθεση φαίνεται να αφορά το μεσαίο παιδί της οικογένειας, ένα κορίτσι ηλικίας μόλις 7 ετών, ενώ το επίμαχο υλικό εντοπίστηκε σε κινητό τηλέφωνο που φέρεται να ανήκει στην 38χρονη κατηγορούμενη.

Εξονυχιστικά οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε, καθώς και το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων.

Σήμερα, Παρασκευή η γυναίκα οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης, με την εισαγγελέα υπηρεσίας να της ασκεί δίωξη για παιδική πορνογραφία.

Στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία και έτσι θα απολογηθεί τη Δευτέρα.