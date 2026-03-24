Συγκλονίζει ο φίλος του τραγουδιστή που δολοφονήθηκε στην Καρδίτσα – “Τέτοιοι άνθρωποι δεν χάνονται ποτέ πραγματικά”

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στην Καρδίτσα μετά την άγρια δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου.

Ο 51χρονος ερμηνευτής ήταν ιδιαίτερα αγαπητή φιγούρα στην τοπική κοινωνία έχοντας μακρά πορεία στις πίστες της Θεσσαλίας. Δύο νεαροί κατηγορούνται για την δολοφονία του Τσιτόγλου που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (22/3) στην Καρδίτσα και βύθισε τον καλλιτεχνικό κόσμο της περιοχής στο πένθος.

Οι περισσότεροι που γνώριζαν τον γνωστό τραγουδιστή έχουν να που πολύ καλά λόγια. Ο φίλος και συνάδελφος του, Κώστας Αντωνίου μιλώντας στο DEBATER κάνει λόγο για “σπάνιο χαρακτήρα”

“Έφυγε ένας άνθρωπος που για μένα δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής… ήταν ένας σπάνιος χαρακτήρας. Ένα παιδί με καθαρή ψυχή, που δεν πείραξε ποτέ κανέναν και πάντα είχε έναν καλό λόγο να πει. Στα πρώτα μου βήματα, όταν ξεκίνησα μαζί με τον Γιώργο, στάθηκε δίπλα μου χωρίς δεύτερη σκέψη.

Ήταν εκεί, σαν στήριγμα, σαν καθοδηγητής… σαν πατέρας.

Μου έδινε συμβουλές, με προστάτευε με τον τρόπο του και με έκανε να νιώθω ότι δεν είμαι μόνος σε αυτή τη διαδρομή,” αναφέρει ο κ. Γεωργίου και συμπληρώνει: “Τέτοιοι άνθρωποι δεν χάνονται ποτέ πραγματικά… γιατί αφήνουν πίσω τους κομμάτια από την καρδιά τους σε όσους τους γνώρισαν.

Καλό σου ταξίδι… θα σε θυμάμαι πάντα με σεβασμό και αγάπη”, καταλήγει ο φίλος του τραγουδιστή.

Το χρονικό

Το έγκλημα σημειώθηκε την Κυριακή (22/03) και σύμφωνα με τις αρχές, δύο νεαροί – ένας 17χρονος και ένας 18χρονος – έχουν συλληφθεί. Ο πρώτος κατηγορείται για ανθρωποκτονία, ενώ ο δεύτερος για συνέργεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαμέρισμα που χρησιμοποιήθηκε ως σημείο συνάντησης είχε παραχωρηθεί στον τραγουδιστή από φίλο του, προκειμένου να βρεθεί με μία γυναίκα.

Οι δύο κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν χθες (23/3) το μεσημέρι στα δικαστήρια της Καρδίτσας υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ο 17χρονος παραδέχθηκε ότι μαχαίρωσε τον Γιώργο Τσιτόγλου έπειτα από διαφωνία σχετικά με αγοραπωλησία ναρκωτικών, ενώ ο 18χρονος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Σύμφωνα με τον 17χρονο, οι δύο νέοι είχαν κλείσει ραντεβού με τον τραγουδιστή για να του πουλήσουν ναρκωτικά, αλλά η κατάσταση ξέφυγε λόγω διαφωνίας στα οικονομικά. Οι ισχυρισμοί τους προκάλεσαν έντονη οργή στους οικείους του θύματος, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Γιώργος Τσιτόγλου δεν είχε καμία σχέση με ουσίες και δεν είχε ανοικτούς λογαριασμούς με κανέναν.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Τσιτόγλου

Ο Γιώργος Τσιτόγλου ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία και στις νυχτερινές πίστες της Θεσσαλίας, ενώ συμμετείχε συχνά σε τοπικά τηλεοπτικά προγράμματα. Ήταν πατέρας ενός 13χρονου παιδιού, με την πρώην σύζυγό του να τον χαρακτηρίζει ως αφοσιωμένο γονέα, ακόμη και μετά τον χωρισμό τους: «Ήταν ο καλύτερος πατέρας του κόσμου και είχε αδυναμία στο παιδί του».

Ο 51χρονος τραγουδιστής βρέθηκε κατακρεουργημένος, με πολλαπλές μαχαιριές σε όλο του το σώμα, ενώ το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε βρίσκεται ήδη στα χέρια των αρχών, που συνεχίζουν την προσεκτική διερεύνηση κάθε πτυχής της υπόθεσης.