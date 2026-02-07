Στο Παίδων “Αγία Σοφία” μεταφέρονται έξι παιδιά μεταναστών από το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο

Από το νοσοκομείο της Χίου στο Παίδων “Αγία Σοφία” θα μεταφερθούν 6 παιδιά μεταναστών, μετά το πολύνεκρο ναυάγιο το βράδυ της Τρίτης, 3 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, αεροσκάφος αναχώρησε στις 9 το πρωί από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Ελευσίνας με προορισμό τη Χίο, προκειμένου να παραλάβει τους ανήλικους και να ακολουθήσει η αερομεταφορά τους προς την Αθήνα, υπό τον επιχειρησιακό συντονισμό του ΕΚΑΒ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τα έξι παιδιά, τα πέντε φέρουν πολλαπλά κατάγματα, ενώ το ένα είναι ασυνόδευτο.

Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να απολογηθεί ο Μαροκινός που έχει αναγνωριστεί ως ο φερόμενος διακινητής στην τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή της Χίου. Εν αναμονή του επίσημου πορίσματος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, τα μέχρι στιγμής στοιχεία συγκλίνουν στο ότι οι θάνατοι προήλθαν από βαριές κακώσεις και όχι από πνιγμό.

Στις 18:00 ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή. Σε βάρος του έχουν ήδη ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου με αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων, καθώς και για διακίνηση μεταναστών.

Μέσω των συνηγόρων του, ο Μαροκινός αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι αναμένει μια δίκαιη διαδικασία, χωρίς πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες.