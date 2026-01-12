Στο Αυτόφωρο ποδηλάτης που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ στην Αττική (Φωτογραφίες)

Οι έλεγχοι από την Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Τροχαίας έχουν εντατικοποιηθεί το τελευταίο διάστημα και, όπως φαίνεται, πλέον δεν γλιτώνει κανένας – ανεξαρτήτως μέσου μετακίνησης.

Μέχρι σήμερα είχαμε ακούσει για συλλήψεις οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ακόμα και ηλεκτρικών πατινιών για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Ωστόσο, το συγκεκριμένο περιστατικό προκαλεί εντύπωση, καθώς καταγράφεται πλέον και σύλληψη ποδηλάτη για τον ίδιο λόγο.

Κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου ελέγχου, οι αστυνομικοί σταμάτησαν έναν ποδηλάτη προκειμένου να υποβληθεί σε αλκοτέστ. Τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά: η πρώτη μέτρηση έδειξε 0,75 mg/l, όταν το επιτρεπόμενο όριο είναι 0,24 mg/l. Ακολούθησε και δεύτερη μέτρηση, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, ωστόσο το ποσοστό όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά παρέμεινε ακριβώς το ίδιο.

Με αυτά τα δεδομένα, ο ποδηλάτης δεν γλίτωσε τη σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγήθηκε στο αρμόδιο τμήμα, με τις προβλεπόμενες κυρώσεις να ακολουθούν.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται ο συγκεκριμένος άνδρας να είχε στο παρελθόν αφαιρεθεί η άδεια οδήγησής του και να θεώρησε ότι, επιλέγοντας το ποδήλατο, θα απέφευγε τον έλεγχο ή τις συνέπειες. Ωστόσο, η Τροχαία ξεκαθαρίζει πως ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ισχύει για όλους τους χρήστες του δρόμου, ανεξαρτήτως οχήματος.

Το περιστατικό λειτουργεί ως σαφές μήνυμα ότι η οδήγηση – ακόμα και ποδηλάτου – υπό την επήρεια αλκοόλ εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους και δεν θα γίνεται ανεκτή. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και, όπως φαίνεται, κανείς δεν βρίσκεται εκτός πλαισίου του νόμου.