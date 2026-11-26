Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας διακομίστηκε το πρωί της Πέμπτης, 26 Νοεμβρίου ένας 15χρονος μαθητής, ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου της Βάρης.

Ο ανήλικος, που είναι μαθητής Α’ Λυκείου, ανέφερε ότι έχει κάνει χρήση κάποιας ναρκωτικής ουσίας, χωρίς να αναφέρει ποια είναι. Οι συγγενείς του ενημερώθηκαν άμεσα, με τη μητέρα του να φτάνει στο σημείο.

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Ο 15χρονος παραμένει στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί τι ουσία πήρε ο 15χρονος και από πού την προμηθεύτηκε.