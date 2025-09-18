ΣΤΑΣΥ: Άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό “Κορυδαλλός” και “Μανιάτικα”

Άνοιξαν το βράδυ της Πέμπτης 18/9 οι σταθμοί του Μετρό “Κορυδαλλός” και “Μανιάτικα” σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση «σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό “Κορυδαλλός” και “Μανιάτικα”».

Να θυμίσουμε, ότι οι σταθμοί έκλεισαν στις 15:30, με τους συρμούς να διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.