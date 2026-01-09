Στα λευκά τα Ιωάννινα και η Άρτα, απαραίτητη η χρήση αλυσίδων στους δρόμους – Δείτε το βίντεο

Χιονίζει από τα ξημερώματα της Παρασκευής (9/1) σε όλες τις περιοχές στο Νομό Ιωαννίνων και στα ορεινά της Άρτας.

Το μεσημέρι, η έντονη χιονόπτωση και μέσα στη πόλη των Ιωαννίνων. Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου με 28 μηχανήματα επιχειρεί να κρατήσει όλους τους δρόμους καθαρούς και ασφαλείς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα και οι δήμοι επιχειρούν ώστε η πρόσβαση στα χωριά να γίνεται χωρίς προβλήματα.

Από την Αστυνομία και την Πολιτική Προστασία συνιστάται στους οδηγούς να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες, ενώ στα διόδια του Μαλακασίου μετά το Μέτσοβο η Τροχαία Ιωαννίνων δίνει οδηγίες στα αυτοκίνητα που κινούνται στην Εγνατία Οδό.

Οι εικόνες από βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν ένα εξαιρετικά χειμωνιάτικο τοπίο.

Με σκοπό την ασφαλή κυκλοφορία και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων ανακοίνωσε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου, λόγω έντονης χιονόπτωσης και παγετού.

Ειδικότερα, όλα τα οχήματα, ανεξαρτήτως κατηγορίας, υποχρεούνται να φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες ή αντίστοιχα αντιολισθητικά μέσα, όταν δεν διαθέτουν ειδικά ελαστικά για χιονοδρομίες.

Οι παραβάτες της απόφασης θα διώκονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/25), ενώ το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων και τα Αστυνομικά Τμήματα Μικτής αρμοδιότητας έχουν εξουσιοδοτηθεί για ελέγχους και επιβολή πρόσθετων μέτρων τροχονομικής αστυνόμευσης, όπου απαιτηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απόφαση έχει ήδη τεθεί σε ισχύ καλύπτοντας την περίοδο έντονων καιρικών φαινομένων και ενισχύοντας την ασφάλεια οδηγών και πολιτών κατά τις μετακινήσεις σε επικίνδυνα τμήματα του οδικού δικτύου της περιοχής.