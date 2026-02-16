Στα «δίχτυα» της ΕΛΑΣ δυο άτομα που παρίσταναν τους ηλεκτρολόγους και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά

Στη σύλληψη δυο ατόμων που παρίσταναν τους ηλεκτρολόγους και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνεται επιπλέον ένα άτομο, ενώ προσέλκυαν τα θύματα τους μέσω ιστοσελίδας.

Συγκεκριμένα, ο 26χρονος και ο 46χρονος μέσω ιστοσελίδας, προσέλκυαν τα θύματα, οι οποίοι καλούσαν σε τηλεφωνικό αριθμό που αναγραφόταν σε αυτή, προκειμένου να προγραμματίσουν ραντεβού για αποκατάσταση ηλεκτρολογικής βλάβης στις οικίες τους.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο 46χρονος, ορισμένες φορές από κοινού με τον 26χρονο, μετέβαινε στις οικίες των θυμάτων, προσποιούμενος τον ηλεκτρολόγο, και αφού αξιολογούσε δήθεν τη βλάβη, ζητούσε χρηματικά ποσά για προμήθεια συγκεκριμένων υλικών.

Έπειτα επαναπρογραμμάτιζαν ραντεβού, όπου είτε δεν εμφανίζονταν, είτε ζητούσαν περισσότερα χρήματα για την αποκατάσταση της βλάβης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, επενέβαιναν στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των οικιών, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο σε κίνδυνο τους ενοίκους.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας εξιχνιάστηκαν -14- περιπτώσεις στις περιοχές της Κυψέλης, του Πειραιά, του Ωρωπού, της Δάφνης, του Κορυδαλλού, του Παλαιού Φαλήρου, του Ιλίου και της Πεντέλης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.