Στα «δίχτυα» της ΕΛΑΣ δυο άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αττικής

Δυο άτομα συνελήφθησαν από την ΕΛΑΣ για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αττικής.

Συγκεκριμένα, ο 32χρονος και ο 33χρονος συνελήφθησαν το μεσημέρι της Παρασκευής 14/11 από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, καθώς και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εμπλοκή των ανωτέρω κατηγορούμενων στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση απογευματινές ώρες χθες (14-11-2025), στο πλαίσιο της οποίας διενεργήθηκαν έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων, κατά τις οποίες κατελήφθησαν να κατέχουν ποσότητες κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης, με σκοπό τη διακίνηση σε τρίτους, λόγος για τον οποίο συνελήφθησαν.

Ειδικότερα, κατά τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κατεργασμένη κάνναβη, σε μορφή «σοκολάτας», διαμοιρασμένη σε αυτοσχέδιες συσκευασίες, μικτού βάρους -1.126- γραμμαρίων,

αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους -152,5- γραμμαρίων,

-78- γραμμάρια κάνναβης σε υγρή μορφή (χασισέλαιο),

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών και ρολό περιτυλίγματος,

-4.280- ευρώ, μοτοσικλέτα και -2- κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες, εκ των οποίων ο ένας έχει απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.