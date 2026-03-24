Σοβαρό τροχαίο στο Μεσολόγγι: Αυτοκίνητο παρέσυρε μαθήτρια με ποδήλατο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 24/3 στο Μεσολόγγι, με ένα αυτοκίνητο να παρασύρει μια μαθήτρια που ήταν με το ποδήλατο της.

Σύμφωνα με το Messolonghinews.gr η νεαρή μαθήτρια κινούνταν αντίθετα από την πορεία του οχήματος και επιχείρησε να στρίψει, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο Ι.Χ.

Από τη σύγκρουση, το ποδήλατο εκσφενδονίστηκε και κατέληξε σε δεύτερο Ι.Χ. που ακολουθούσε, ενώ η νεαρή κοπέλα έπεσε πάνω στο παρμπρίζ του πρώτου οχήματος.

Ευτυχώς, τα οχήματα κινούνταν με χαμηλές ταχύτητες, γεγονός που συνέβαλε στο να μην υπάρξει σοβαρός τραυματισμός. Η μαθήτρια φέρει θλαστικό τραύμα στο κεφάλι και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου για προληπτικούς λόγους.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η οποία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.