Είναι στη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τις αυξήσεις στα καύσιμα;
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Μεσολόγγι: Αυτοκίνητο παρέσυρε μαθήτρια με ποδήλατο

DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 24/3 στο Μεσολόγγι, με ένα αυτοκίνητο να παρασύρει μια μαθήτρια που ήταν με το ποδήλατο της.

Σύμφωνα με το Messolonghinews.gr η νεαρή μαθήτρια κινούνταν αντίθετα από την πορεία του οχήματος και επιχείρησε να στρίψει, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο Ι.Χ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη σύγκρουση, το ποδήλατο εκσφενδονίστηκε και κατέληξε σε δεύτερο Ι.Χ. που ακολουθούσε, ενώ η νεαρή κοπέλα έπεσε πάνω στο παρμπρίζ του πρώτου οχήματος.

Ευτυχώς, τα οχήματα κινούνταν με χαμηλές ταχύτητες, γεγονός που συνέβαλε στο να μην υπάρξει σοβαρός τραυματισμός. Η μαθήτρια φέρει θλαστικό τραύμα στο κεφάλι και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου για προληπτικούς λόγους.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η οποία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ