Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: ΙΧ εξετράπη, πήρε φωτιά και κατέληξε σε χωράφι (εικόνες)

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου στη Βόρεια Εύβοια, στον δρόμο Αιδηψού – Ιστιαίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε σε χωράφι. Από την εκτροπή τραυματίστηκαν και οι δύο επιβάτιδες, με τη μία να φέρει πιο σοβαρά τραύματα.

Το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, με την Πυροσβεστική να επεμβαίνει άμεσα στο σημείο με τρία οχήματα και επτά πυροσβέστες, καταφέρνοντας να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τις δύο τραυματίες στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας για τις πρώτες βοήθειες.

Εικόνες από το σημείο του τροχαίου